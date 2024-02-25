Насамперед спротив займався моніторингом ситуації. Детальніше про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зверніть увагу Наскільки важлива ліквідація екіпажу А-50: в Повітряних силах дали відповідь

Помста маріупольців

У ГУР МО повідомили, що операція зі знищення російського А-50 планувалася близько двох тижнів.

Спочатку наші очі бачать перебування літака у певному місці. Потім головне дізнатися, він там випадково зявився, чи це аеропорт базування. Звісно, інформація, яку вдається роздобути спротиву, потім надходить до Сил оборони, зокрема спецслужб, а далі вони готують відповідні операції, щоб такі А-50 більше нікуди не літали,

– мовив Андрющенко.

За його словами, місцевого мешканця Маріуполя, який стежив за ворожою авіацією, здивувала поява літака А-50 на тому ж місці, де був літак такого типу, який збили 15 січня. Росіяни знову використовували той самий аеродром.

Нині відомо, що росіяни все ж таки перемістили літаки на інші аеродроми, по яких, до речі, Україна раніше вже завдавала ударів. Після цього окупанти через страх їх не використовували,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Два роки тому під час облоги росіяни не дали маріупольцям спокійно евакуюватися в Україну, тож тепер російська авіація перетворюється на підводні човни. Окупанти депортували, травили репресіями місцевих, тому тепер отримують бумеранг.

"Ми казали, що помста й розплата невідворотні. Вони сміялися, але думаю, що зараз вже не так смішно", – наголосив Андрющенко.

Ефект Чорнобаївки

Після ліквідації 15 січня літака А-50, нове повітряне судно з'явилося на аеропорту буквально через тиждень. На думку Андрющенка, повторна поява літака пов'язана з технічними особливостями, наприклад, довжиною злітної смуги, можливістю базування тощо.

Ми на таке навіть не сподівалися. Це мені нагадало Чорнобаївку. Така сама ситуація з А-50 та аеропортами,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

До того ж згодом до російського А-50 доєдналися два ворожі Іл-76, а потім ще декілька МІГів, але вони не були там системно.

Андрющенко розповів, що саме це російське судно координувало масовану атаку по Україні 7 лютого 2024 року, внаслідок якої загинули мирні українці. Коли по Україні пішли відбої повітряної тривоги, то людина нам скинула фотографію як літак сідає після координації. Тоді стало зрозуміло, що великий обстріл закінчено.

"Будемо сподіватися, що після знищення двох А-50 росіянам буде принаймні важче здійснювати координацію під час масованих обстрілів", – додав радник міського голови Маріуполя.

Збиття А-50 над Азовом: коротко