Зокрема, свої гелікоптери окупанти розміщують на руїнах заводу "Азовсталь". Звідти росіяни завдають удари по позиціях наших захисників і прифронтових регіонах нашої держави.
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"Атеш" показав, як росіяни розміщують вертольоти у Маріуполі
Агенти руху "Атеш" повідомили, що окупанти активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вони залучаються до бойових завдань.
Росіяни розміщують свої вертольоти на "Азовсталі" / Відео з телеграм-каналу "Атеш"
Наші люди активно моніторять активність авіації супротивника, а також дислокацію його військ. Вже виявлено низку приватних домоволодінь, де розквартовані пілоти окупантів,
– зазначили партизани.
Окупанти обстрілюють прифронтові позиції з Маріуполя / Відео з телеграм-каналу "Атеш"
За словами представників руху опору, всю інформацію вже передали Силам оборони України. В "Атеші" підкреслили, що противника обов'язково буде вигнано з Маріуполя.
"Атеш" працює на окупованих територіях і в Росії
- Агенти "Атеш" 28 лютого повідомили, що в Маріуполі зафіксували значну кількість осіб азійської зовнішності. Серед них помітили удмуртів і чувашів, яких завантажили у військову кабіну і вочевидь перемістили на територію міста.
- Партизани 18 лютого також здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі у Волгоградській області. Представники руху опору спалили релейну шафу, що тимчасово призупинить перекидання військової техніки. Це була, за словами "Атешу", помста окупантам за Авдіївку.
- До цього "Атеш" показав російські судна у Новоросійську, які пускали ракети по Україні 7 лютого. У русі опору зазначили, що вже передали відповідні координати суден Силам оборони України.
- Також "Атеш" фіксував прибуття оперативних груп ФСБ з Москви до Джанкоя. Одним з пріоритетів їхньої діяльності називають роботу в підпіллі через зникнення декількох російських військових у місті.