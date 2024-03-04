Зокрема, свої гелікоптери окупанти розміщують на руїнах заводу "Азовсталь". Звідти росіяни завдають удари по позиціях наших захисників і прифронтових регіонах нашої держави.

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"Атеш" показав, як росіяни розміщують вертольоти у Маріуполі

Агенти руху "Атеш" повідомили, що окупанти активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вони залучаються до бойових завдань.

Росіяни розміщують свої вертольоти на "Азовсталі" / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Наші люди активно моніторять активність авіації супротивника, а також дислокацію його військ. Вже виявлено низку приватних домоволодінь, де розквартовані пілоти окупантів,

– зазначили партизани.

Окупанти обстрілюють прифронтові позиції з Маріуполя / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

За словами представників руху опору, всю інформацію вже передали Силам оборони України. В "Атеші" підкреслили, що противника обов'язково буде вигнано з Маріуполя.

Зверніть увагу! У телеграм-каналі "Атеш" закликали людей приєднатися до складу руху опору. Для цього потрібно написати координатору руху опору за ніком в телеграм @Materyk_coordinator.

"Атеш" працює на окупованих територіях і в Росії