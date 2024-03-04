Приблизно раз на тиждень на залізничний вокзал Джанкоя прибуває нова партія призначених в Крим військових. Більшість їх розміщується біля військового аеродрому.

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Що розповіли в "Атеш"

Агенти "Атеш", які перебувають в російських спецслужбах, повідомили про прибуття оперативних груп ФСБ з Москви до Джанкоя. Одним з пріоритетів їхньої діяльності називають роботу в підпіллі.

Імовірно, все через зникнення декількох російських військових, адже після цього у місті був введений режим контррозвідки, тому у місті можна спостерігати велику кількість військової поліції.

За інформацію від агентів руху, у Джанкой спостерігається велика кількість військової техніки з позначкою військової групи "Днепр". Також в "Атеш" фіксують поставку вантажних автомобілів на залізничну станцію міста.

Російська військова техніка в Джанкой / фото "Атеш"

Приблизно раз на тиждень на залізничний вокзал Джанкоя прибуває нова партія російських військових. Більшу частину з новоприбулих розміщують поблизу військового аеродрому

В "Атеш" зазначили, що наразі вони працюють над розширенням своєї мережі на півночі півострова.

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