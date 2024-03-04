Приблизно раз на тиждень на залізничний вокзал Джанкоя прибуває нова партія призначених в Крим військових. Більшість їх розміщується біля військового аеродрому.
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Що розповіли в "Атеш"
Агенти "Атеш", які перебувають в російських спецслужбах, повідомили про прибуття оперативних груп ФСБ з Москви до Джанкоя. Одним з пріоритетів їхньої діяльності називають роботу в підпіллі.
Імовірно, все через зникнення декількох російських військових, адже після цього у місті був введений режим контррозвідки, тому у місті можна спостерігати велику кількість військової поліції.
За інформацію від агентів руху, у Джанкой спостерігається велика кількість військової техніки з позначкою військової групи "Днепр". Також в "Атеш" фіксують поставку вантажних автомобілів на залізничну станцію міста.
Російська військова техніка в Джанкой / фото "Атеш"
Приблизно раз на тиждень на залізничний вокзал Джанкоя прибуває нова партія російських військових. Більшу частину з новоприбулих розміщують поблизу військового аеродрому
В "Атеш" зазначили, що наразі вони працюють над розширенням своєї мережі на півночі півострова.
Партизанський рух "Атеш": останні новини
- Учасники руху опору "Атеш" продовжують вишукувати місця розташування ворожого озброєння у країні-агресорці та на окупованих територіях. Засоби протиповітряної оборони і розвідки вони виявили під Москвою та у Севастополі. Так, системи ПВО, а саме "Панцир С-1" партизани виявили на Чкаловському аеродромі, що розташований у місті Щелково Московської області. А після розвідки на аеродромі "Бельбек", вони виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87.
- Також агенти руху повідомили про значну кількість осіб азійської зовнішності в Маріуполі. У "Атеш" повідомляють, що такими діями окупанти планують зменшувати кількість малочисельних народів, що проживають на території Росії.
- Раніше "Атеш" також розповідав про те, що їх агенти цілий день спостерігали нескінченний потік колон із транспортних тягачів, які, ймовірно, везли згорілу техніку з Авдіївки на утилізацію десь у Маріуполі.