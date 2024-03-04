Примерно раз в неделю на железнодорожный вокзал Джанкоя прибывает новая партия предназначенных в Крым военных. Большинство их размещается возле военного аэродрома.

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Что рассказали в "Атеш"

Агенты "Атеш", которые находятся в российских спецслужбах, сообщили о прибытии оперативных групп ФСБ из Москвы в Джанкой. Одним из приоритетов их деятельности называют работу в подполье.

Предположительно, все из-за исчезновения нескольких российских военных, ведь после этого в городе был введен режим контрразведки, поэтому в городе можно наблюдать большое количество военной полиции.

По информации от агентов движения, в Джанкое наблюдается большое количество военной техники с пометкой военной группы "Днепр". Также в "Атеш" фиксируют поставку грузовых автомобилей на железнодорожную станцию города.

Российская военная техника в Джанкое / фото "Атеш"

Примерно раз в неделю на железнодорожный вокзал Джанкоя прибывает новая партия российских военных. Большую часть из новоприбывших размещают вблизи военного аэродрома

В "Атеш" отметили, что сейчас они работают над расширением своей сети на севере полуострова.

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