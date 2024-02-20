Захватчики очень рвались к Авдеевке, но, захватив город, не могут воспользоваться преимуществом. Аналитики Института изучения войны заметили, что россиянам нужно время на переоснащение и отдых.

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Что попало на видео

Наши агенты целый день наблюдали бесконечный поток колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе. Колонны сопровождались гражданскими машинами (ФСБ России). На тягачах были ЗИЛы, КАМАЗы, БМП, БТР и танки,

– говорится в сообщении.

Как россияне перебрасывают технику с буквой V из-под Авдеевки в Мариуполь: смотрите видео

Агенты "Атеш" указывают: смогли подсчитать около пяти сотен сгоревшей техники. А это означает, что на самом деле ее значительно больше.

"Сколько осталось в городе и в полях под Авдеевкой – можно только догадываться. Если судить по прибытию такой кучи металлолома, то мы отмечаем просто ужасные потери России во время штурма", – анализируют партизаны.

Важно! Если хотите присоединиться к рядам "Атеш" и помочь освобождать украинские территории от захватчиков – пишите координатору в телеграме.

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Что дальше после Авдеевки