Захватчики очень рвались к Авдеевке, но, захватив город, не могут воспользоваться преимуществом. Аналитики Института изучения войны заметили, что россиянам нужно время на переоснащение и отдых.
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Что попало на видео
Наши агенты целый день наблюдали бесконечный поток колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе. Колонны сопровождались гражданскими машинами (ФСБ России). На тягачах были ЗИЛы, КАМАЗы, БМП, БТР и танки,
– говорится в сообщении.
Как россияне перебрасывают технику с буквой V из-под Авдеевки в Мариуполь: смотрите видео
Агенты "Атеш" указывают: смогли подсчитать около пяти сотен сгоревшей техники. А это означает, что на самом деле ее значительно больше.
"Сколько осталось в городе и в полях под Авдеевкой – можно только догадываться. Если судить по прибытию такой кучи металлолома, то мы отмечаем просто ужасные потери России во время штурма", – анализируют партизаны.
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Что дальше после Авдеевки
- Есть опасения, что россияне могут перебросить свои силы на Запорожское направление. Журналисты CNN написали, что оккупанты сосредоточили там 50 тысяч солдат.
- В ВСУ успокоили: наши военные следят за маневрами врага. Да, россияне могут перегруппироваться, но им нужно время, поэтому их движения не пройдут незамеченными.
- Наталья Гуменюк говорит, что пока не фиксировали значительного усиления присутствия на Юге. "Происходят незначительные маневры, но в основном они связаны с ротацией личного состава, а не с созданием дополнительных ударных группировок", – объяснила она.