Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что о таком ходе событий уже давно говорят аналитики. Поэтому отвергать этот вариант развития ситуации не стоит.
Смотрите также ВСУ вышли из Авдеевки, россияне наступают на Юге: как изменилась линия фронта за неделю
Увеличили ли россияне свое присутствие на Юге
Достигнув определенных успехов на Авдеевском направлении, враг действительно имеет возможность усилит свои группировки на Запорожском, Ореховском или Херсонском направлениях. Однако пока таких фактов еще не фиксировали.
Сейчас мы не видим дополнительного усиления их присутствия, не фиксируем увеличение оккупантов и техники. Происходят незначительные маневры, но в основном они связаны с ротацией личного состава, а не с созданием дополнительных ударных группировок,
– рассказала Наталья Гуменюк.
Однако стоит осознавать, что перетягивание ресурса именно на Южное направление – вполне вероятно. Более того, враг имеет конкретную задачу – выбить украинских военных с плацдарма на левом берегу Днепра. Поэтому боевой работы у ВСУ сейчас очень много.
Что известно о плацдарме на левобережье
- Украинские военные еще с лета 2023 года пытались закрепиться на левом берегу. В ноябре успехи ВСУ подтвердил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он сообщил о захвате плацдарма и добавил, что Украина уже прошла 70% дистанции. По его словам, контрнаступление ВСУ продолжится.
- В конце января 2024 года в ОК "Юг" отметили, что плацдарм был расширен, но россияне продолжают преобладать в численности и количестве средств. Линия фронта является очень гибкой.
- Вскоре после этого, 13 февраля, украинские воины подняли в Крынках на левобережье Херсонщины еще один украинский флаг. Он взвился на водонапорной башне. Это стало подтверждением, что, даже несмотря на заявления россиян, плацдарм не ликвидирован. Украинские воины дальше его удерживают. Однако враг постоянно штурмует позиции ВСУ и сбрасывает КАБы на Крынки.
- В Госпогранслужбе рассказали о том, как начиналась операция с развертывания плацдарма. Сначала украинские военные закрепились под Антоновским мостом на левом берегу. Тогда оккупанты направили туда свою артиллерию, обстрелы не утихали. Несмотря на это, наши бойцы удержали контроль и даже продвинулись. В определенное время позицию удерживали только 6 военных.