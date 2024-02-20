Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что о таком ходе событий уже давно говорят аналитики. Поэтому отвергать этот вариант развития ситуации не стоит.

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Увеличили ли россияне свое присутствие на Юге

Достигнув определенных успехов на Авдеевском направлении, враг действительно имеет возможность усилит свои группировки на Запорожском, Ореховском или Херсонском направлениях. Однако пока таких фактов еще не фиксировали.

Сейчас мы не видим дополнительного усиления их присутствия, не фиксируем увеличение оккупантов и техники. Происходят незначительные маневры, но в основном они связаны с ротацией личного состава, а не с созданием дополнительных ударных группировок,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Однако стоит осознавать, что перетягивание ресурса именно на Южное направление – вполне вероятно. Более того, враг имеет конкретную задачу – выбить украинских военных с плацдарма на левом берегу Днепра. Поэтому боевой работы у ВСУ сейчас очень много.

Что известно о плацдарме на левобережье