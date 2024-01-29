На левом берегу Херсона продолжается борьба. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что там расширили плацдармы.

Смотрите также Россияне попытались захватить Табаевку, в Авдеевке тяжелые бои: как изменилась карта фронта за неделю

Линия фронта очень гибкая

По словам Гуменюк, мы можем увидеть результаты нашей работы, ведь удалось расширить плацдармы. Она также подчеркнула, что нужно помнить, что линия фронта очень гибкая. Россияне на левом берегу преобладают по численности и укреплениям.

Поэтому здесь нужно быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на данный момент,

– отметила Наталья Гуменюк.

Гуменюк прокомментировала боевые действия оккупантов на левобережье Херсонской области