На лівому березі Херсонщини продовжується боротьба. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що там розширили плацдарми.

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Лінія фронту дуже гнучка

За словами Гуменюк, ми можемо побачити результати нашої роботи, адже вдалося розширити плацдарми. Вона також наголосила, що потрібно пам'ятати, що лінія фронту дуже гнучка. Росіяни на лівому березі переважають чисельністю та укріпленнями.

Тому тут треба бути дуже обережними в інформаційному просторі і задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Гуменюк прокоментувала бойові дії окупантів на лівобережжі Херсонщини