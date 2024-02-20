Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що про такий перебіг подій вже давно говорять аналітики. Тож відкидати цей варіант розвитку ситуації не варто.

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Чи збільшили росіяни свою присутність на Півдні

Досягнувши певних успіхів на Авдіївському напрямку, ворог справді має змогу посилить свої угруповання на Запорізькому, Оріхівському чи Херсонському напрямках. Однак наразі таких фактів ще не фіксували.

Наразі ми не бачимо додаткового посилення їхньої присутності, не фіксуємо збільшення окупантів і техніки. Відбуваються незначні маневри, але здебільшого вони пов'язані з ротацією особового складу, а не зі створенням додаткових ударних угруповань,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Проте варто усвідомлювати, що перетягування ресурсу саме на Південний напрямок – є цілком імовірним. Ба більше, ворог має конкретне завдання – вибити українських військових з плацдарму на лівому березі Дніпра. Тому бойової роботи у ЗСУ зараз дуже багато.

Що відомо про плацдарм на лівобережжі