Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що про такий перебіг подій вже давно говорять аналітики. Тож відкидати цей варіант розвитку ситуації не варто.
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Чи збільшили росіяни свою присутність на Півдні
Досягнувши певних успіхів на Авдіївському напрямку, ворог справді має змогу посилить свої угруповання на Запорізькому, Оріхівському чи Херсонському напрямках. Однак наразі таких фактів ще не фіксували.
Наразі ми не бачимо додаткового посилення їхньої присутності, не фіксуємо збільшення окупантів і техніки. Відбуваються незначні маневри, але здебільшого вони пов'язані з ротацією особового складу, а не зі створенням додаткових ударних угруповань,
– розповіла Наталія Гуменюк.
Проте варто усвідомлювати, що перетягування ресурсу саме на Південний напрямок – є цілком імовірним. Ба більше, ворог має конкретне завдання – вибити українських військових з плацдарму на лівому березі Дніпра. Тому бойової роботи у ЗСУ зараз дуже багато.
Що відомо про плацдарм на лівобережжі
- Українські військові ще з літа 2023 року намагалися закріпитися на лівому березі. У листопаді успіхи ЗСУ підтвердив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він повідомив про захоплення плацдарму та додав, що Україна вже пройшла 70% дистанції. За його словами, контрнаступ ЗСУ продовжиться.
- Наприкінці січня 2024 року в ОК "Південь" зазначили, що плацдарм був розширений, але росіяни продовжують переважати у чисельності та кількості засобів. Лінія фронту є дуже гнучкою.
- Невдовзі після цього, 13 лютого, українські воїни підняли у Кринках на лівобережжі Херсонщині ще один український прапор. Він замайорів на водонапірній вежі. Це стало підтвердженням, що, навіть попри заяви росіян, плацдарм не ліквідований. Українські воїни далі його утримують. Однак ворог постійно штурмує позиції ЗСУ та скидає КАБи на Кринки.
- У Держприкордонслужбі розповіли про те, як починалася операція із розгортання плацдарму. Спершу українські військові закріпилися під Антонівським мостом на лівому березі. Тоді окупанти спрямували туди свою артилерію, обстріли не вщухали. Попри це, наші бійці втримали контроль та навіть просунулися. У певний час позицію утримували лише 6 військових.