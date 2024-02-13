Збройні сили продовжують утримувати плацдарм на цій території. За можливості бійці проводять заходи з його розширення.
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Прапор у Кринках
Воїни Збройних Сил, що проводять операцію на лівому березі Херсонської області, поділилися ексклюзивним відео. Бійцям 35 ОБрМП вдалося підняти державний прапор на водонапірній вежі у Кринках та вкотре нагадати окупантам, що Херсонщина – це України.
Український прапор майорить у Кринках: дивіться відео
Як зазначають у DeepState, ворог продовжує бити по логістиці та застосувати КАБи по самих Кринках. Російський генерал Теплинський думає таким чином ліквідувати плацдарм, однак, як показав час – у нього нічого не виходить. Бої тривають.
Ситуація на лівому березі
- Операція на лівому березі розпочалася ще влітку 2023 року. Ще тоді російські пропагандисти писали, що там велике угрупування, однак його швидко ліквідують. Однак насправді плацдарм утримувало декілька бійців – і, як бачимо, доволі успішно.
- Українські захисники не припиняють роботу з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Окупанти не полишають спроб відбити позиції, однак штурми проходять без підтримки бронетехніки, що несе за собою втрати. Росіяни втрачають 70% групи, яка виходить на штурм у складі 10 – 15 осіб.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк також прокоментувала підняття прапора у Кринках. Вона зазначила, що це було позначенням того, що ніхто нас звідти не вибив, незважаючи на гучні заяви російських пабліків. Окрім цього, це дало знати громадянам, що ЗСУ продовжують роботу.