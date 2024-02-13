Збройні сили продовжують утримувати плацдарм на цій території. За можливості бійці проводять заходи з його розширення.

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Прапор у Кринках

Воїни Збройних Сил, що проводять операцію на лівому березі Херсонської області, поділилися ексклюзивним відео. Бійцям 35 ОБрМП вдалося підняти державний прапор на водонапірній вежі у Кринках та вкотре нагадати окупантам, що Херсонщина – це України.

Український прапор майорить у Кринках: дивіться відео

Як зазначають у DeepState, ворог продовжує бити по логістиці та застосувати КАБи по самих Кринках. Російський генерал Теплинський думає таким чином ліквідувати плацдарм, однак, як показав час – у нього нічого не виходить. Бої тривають.

Зазначимо! Це вже принаймні другий український прапор, який встановили у Кринках. Фото першого опублікували 6 лютого. Таким чином українці розвіяли ворожу пропаганду, що український плацдарм на цій території було ліквідовано.

Ситуація на лівому березі