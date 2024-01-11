Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Окупанти не полишають спроб витіснити ЗСУ – за добу було 11 безуспішних штурмових дій.

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Пастка для росіян

За даними військового експерта Bild Юліана Рьопке, зараз близько 300 українських солдатів утримують невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Площа ділянки становить всього 1 квадратний кілометр.

Росіяни посилають туди все нові й нові колони бронетехніки – ті не розуміють, що їх чекає пастка. ЗСУ обстрілюють війська окупантів із правого берега. За допомогою дронів-камікадзе, західної високоточної артилерії та засобів РЕБ військові вже три місяці відбивають всі ворожі атаки.

Чого росіяни не розуміють або не хочуть зрозуміти: вони потрапляють в одну з найстрашніших пасток за всю війну. Українська армія створила непробивний оборонний щит навколо своїх відважних воїнів на південному березі Дніпра,

– пише Рьопке.

За інформацією експерта, за весь час оборони плацдарму українські військові знищили 153 одиниці бронетехніки окупантів — 19 танків, 58 БТР, 35 армійських вантажівок, 12 РСЗВ і 6 САУ.

Варто зазначити! Сам Юліан Рьопке ж неоднозначним журналістом, що часто поширював проросійські маніпулятивні тези. Наприклад, він "критикував" Зеленського та Залужного за те, що вони "надто бережуть людей", мовляв, саме тому контрнаступ України просувається "повільно".

Контрнаступ ЗСУ на Півдні