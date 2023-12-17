Журналісти заявили, що "справжній план" контрнаступу генерала Залужного здійснять у 2024 році. Водночас Олександр Мусієнко – військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень розповів 24 Каналу, що така перспектива є не надто ймовірною.

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Чи є сенс реалізовувати старий план у новому році

Тепер же, коли відомо, що винищувачі Україна отримає у 2024 році, то справжній план Залужного і буде реалізований. На додачу, у виданні повідомили, що вдалося зберегти 95% західної бронетехніки, що так само допоможе ЗСУ при новому наступі.

Як припущення це має право на життя. Але з точки зору практики, дивно пробувати реалізувати один план у війні двічі, думаючи, що він піде інакше. І як тоді пов'язувати, що той же Залужний писав у The Economist, що літаки тепер можуть не дати такої переваги, як раніше?,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Звісно, не має й сумнівів, що Україні справді дуже потрібна авіація. Адже літаки можуть суттєво допомогти на полі бою та навіть переламати хід війни.

"Але я б розцінював цю статтю, на тлі інших алярмістських повідомлень ЗМІ про глухий кут у війні, інакше. Die Welt спробував проаналізувати, що насправді зброя ще надходитиме в Україну і не потрібно опускати руки. Плани можуть реалізувати. У цьому сенсі, така стаття є ковтком свіжого повітря", – наголосив Мусієнко

Водночас військових експерт висловлює сумнів щодо того, що план Залужного на 2024 рік може бути таким самим, як і на 2023 рік. До того ж, повертаючись до питання авіації, вона не визначає напрямок руху військ на землі. А це надзвичайно важливий фактор, який мусять врахувати, при виборі стратегії.

Потенціал в України ще є

Провідні західні медіа, до слова, все частіше згадують про лівобережжя Херсонщини. Плацдарм, який там створили українські військові, справді може бути одним із напрямків для удару в майбутньому.

"Це може бути й інший напрямок. Але потенціал для цього (наступу – 24 Канал) – ще зберігається. Статтю Die Welt я розглядав би саме так", – додав Мусієнко.

Зверніть увагу! Нещодавно у The New York Times опублікувало серію інтерв’ю з українськими військовими, які перебувають на східному березі та вздовж річки Дніпро. За словами воїнів, їм вдалося суттєво придушити російську далекобійну артилерію.

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