Крім того, неможливі наразі й компроміси з очільником країни-агресорки. Про це президент України розповів в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, передає 24 Канал.

Цікаво Росія завжди причетна до конфліктів у світі, зокрема і в Латинській Америці, – Зеленський

Зеленський сказав про переговори й компроміси з Путіним

Глава держави зауважив, що коли дві сторони хочуть розв'язати якусь проблему, треба зрозуміти, що це потрібно всім. Він наголосив, що Україна хоче закінчити війну, але Путіну не потрібен мир у нашій державі.

До того ж президент сказав, що наразі не уявляє переговорів з російським диктатором про людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях України.

"Як я можу домовлятися з Путіним? Як я можу домовлятися з ним про людей, які перебувають в якихось містечках – селищах, які окупували. І тут сідають двоє людей чи дві команди і кажуть: хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати?" – наголосив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що згідно з Конституцією України він повинен захищати права і свободи людей, а також допомогти й звільнити їх від загарбників. Тому поруч з ним мають бути громадяни, які готові взяти до рук зброю та допомогти людям в окупації.

Ця людина (Путін – 24 Канал) не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну – це два слова телефоном. Сказати своїм військам відійти,

– сказав Зеленський.

Зокрема, за словами президента, після цього наступає повне відновлення нашої держави, а далі вже працює дипломатія. Однак, як зауважив Зеленський, Путін не зацікавлений у цьому.

Президент також нагадав, що у 2014 році після окупації Росією частини Донецької та Луганської областей очільник Кремля заявляв, що буцімто не збирається йти повномасштабною війною проти України. Тоді диктатор виправдовувався, що нібито допомагає російськомовним громадянам.

"Все, що він каже, це неправда. Він не зацікавлений в незалежній Україні, йому потрібна Україна як частина, анклав Росії, що він зробив з Білоруссю, що робив з Молдовою, Грузією. Всюди, як у нас – захоплена частина цілісної території, щоб не було стабільності", – розповів президент України.

Він наголосив, що Україна просто велика держава, тому Путіну не вдалося захопити її повністю. Зеленський також заявив, що не знає, що саме треба поставити російському президенту на компроміс, а також зазначив, що "не можу торгувати людьми" і розв'язувати питання з людиною, "слово якої варто нічого".

Про переговори з Путіним висловився і Кучма