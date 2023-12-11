Кроме того, невозможны и компромиссы с главой страны-агрессорки. Об этом президент Украины рассказал в интервью латиноамериканским СМИ, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал о переговорах и компромиссах с Путиным

Глава государства отметил, что когда две стороны хотят решить какую-нибудь проблему, нужно понять, что это нужно всем. Он подчеркнул, что Украина хочет закончить войну, но Путину не нужен мир в нашем государстве.

К тому же президент сказал, что пока не представляет переговоров с российским диктатором о людях, живущих на временно оккупированных территориях Украины.

"Как я могу договариваться с Путиным? Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках – поселках, которых оккупировали. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать?" – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что согласно Конституции Украины он должен защищать права и свободы людей, а также помочь и освободить их от захватчиков. Поэтому рядом с ним должны быть граждане, готовые взять в руки оружие и помочь людям в оккупации.

Этот человек (Путин – 24 Канал) не хочет никакого диалога, он не хочет остановить войну. Для него сегодня остановить войну – это два слова по телефону. Сказать своим войскам отойти,

– сказал Зеленский.

В частности, по словам президента, после этого наступает полное обновление нашего государства, а дальше уже работает дипломатия. Однако, как заметил Зеленский, Путин не заинтересован в этом.

Президент также напомнил, что в 2014 году после оккупации Россией части Донецкой и Луганской областей глава Кремля заявлял, что вроде бы не собирается идти полномасштабной войной против Украины. Тогда диктатор оправдывался, что помогает русскоязычным гражданам.

"Все, что он говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине, ему нужна Украина как часть, анклав России, что он сделал с Беларусью, что делал с Молдовой, Грузией. Везде, как у нас – захваченная часть целостной территории, чтобы не было стабильности", – рассказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина просто великая держава, поэтому Путину не удалось захватить ее полностью. Зеленский также заявил, что не знает, что именно нужно поставить российскому президенту на компромисс, а также отметил, что "не могу торговать людьми" и решать вопрос с человеком, "слово которого стоит ничего".

О переговорах с Путиным высказался и Кучма