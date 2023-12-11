Зеленский рассчитывает на поддержку Аргентины и тесную работу по общим направлениям. Он убеждает, что он будет полезен всем, ведь руки России достают далеко.
Смотрите также Шанс, который нельзя потерять: почему дружба с Аргентиной так выгодна Украине
Партнерство Украины и Аргентины
Владимир Зеленский в интервью выразил уверенность, что Аргентина может способствовать объединению целого континента вокруг Украины и сыграть одну из ведущих ролей в имплементации Украинской формулы мира. Он хочет, чтобы новоизбранный президент помог с этим сотрудничеством.
Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг истины. Я заинтересован в саммите Украина – Латинская Америка. И тут я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы.
– отметил президент Украины.
Во время общения с Милеем он получил положительный сигнал по этому вопросу, однако на все нужно время. Украина готова сотрудничать с Аргентиной в военной, сферах безопасности, делиться опытом диджитализации. Также возможны совместные наработки в энергетике, чтобы в разы нарастить товарооборот между двумя государствами.
Президент Украины отметил, что тем или иным образом Россия всегда причастна к новым мировым конфликтам. Именно поэтому вопрос безопасности так важен, в том числе и для стран Латинской Америки. Позиция президента Хавьера Милея стала ключевой причиной визита Зеленского на континент. На Аргентину в регионе смотрят как на лидера, она оказывает влияние на всю Южную Америку.
Владимир Зеленский поговорил с латиноамериканскими СМИ / Президент Украины
Визит Зеленского в Южную Америку
- Владимир Зеленский 10 декабря прибыл в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея. После церемонии он искренне поздравил своего коллегу, выразив уверенность, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и дальше расширяться.
- Уже находясь в Буэнос-Айресе, Зеленский провел встречи с рядом лидеров Южной Америки – президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Всех троих президент призвал поддержать формулу мира и пригласил в Украину.
- В вечернем обращении Зеленский отметил, что во время визита в Аргентину Украину услышали и другие государства Латинской Америки. Президент Украины поблагодарил за поддержку нашего государства и пригласил вместе работать для восстановления мира.
- Кроме того, украинский лидер имел возможность пообщаться с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Владимир Зеленский отметил, что это был "максимально откровенный разговор", касавшийся европейских дел.