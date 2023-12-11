Зеленський розраховує на підтримку Аргентини і тісну роботу у спільних напрямках. Він переконує, що вона буде корисна всім, адже руки Росії дістають далеко.

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Партнерство України й Аргентини

Володимир Зеленський в інтерв'ю висловив впевненість, що Аргентина може сприяти об’єднанню цілого континенту навколо України та відіграти одну з провідних ролей в імплементації Української формули миру. Він хоче, щоб новообраний президент країни допоміг з цієї співпрацею.

Я дуже зацікавлений в об’єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна – Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи,

– зазначив президент України.

Під час спілкування з Мілеєм він отримав позитивний сигнал щодо цього питання, однак на все потрібен час. Україна готова співпрацювати з Аргентиною у військовій, безпековій сферах, ділитися досвідом диджиталізації. Також можливі спільні напрацювання в енергетиці, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

Президент України зазначив, що тим чи іншим чином Росія завжди дотична до нових світових конфліктів. Саме тому питання безпеки таке важливе, зокрема й для країн Латинської Америки. Позиція президента Хав'єра Мілея стала ключовою причиною візиту Зеленського на континент. На Аргентину у регіоні дивляться як на лідера, вона має вплив на всю Південну Америку.

Володимир Зеленський поговорив з латиноамериканськими ЗМІ / президент України

Візит Зеленського в Південну Америку