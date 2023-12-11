Володимир Зеленський висловив вдячність Хав'єру Мілею за запрошення. Він також привітав свого аргентинського колегу з його офіційним вступом на посаду глави держави.

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Переконаний у спільному потужному майбутньому

У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України також висловив переконання, що в України й Аргентини може бути потужне спільне майбутнє. Володимир Зеленський зауважив, що під час інавгурації відчув той рівень підтримки, який є у Мілея від народу Аргентини. Він додав, що чув, як вони скандували "Свобода, свобода, свобода". Президент підкреслив, що це те, за що українці борються.

І вони ще кричали "Народ з тобою". Було зрозуміло, як народ до вас ставиться. Я вам бажаю, щоб ви завжди мали таку підтримку. І тільки свободи, і миру. І розраховуємо на вашу підтримку України на шляху до перемоги і до миру,

– додав Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів своєму аргентинському колезі про процес імплементації Української формули миру. Він також запросив аргентинську сторону до участі у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру у січні 2024 року. Також покликав до підготовки першого установчого Глобального саміту миру.

Крім того, сторони обговорили наступні кроки у підготовці саміту Україна – Латинська Америка. Він дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України та держав цього регіону. Окрему увагу приділили розвитку двосторонньої співпраці у низці сфер.

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