Глава держави почав з того, що весь день 10 грудня складався з зустрічей і перемовин в Аргентині. Крім того, про нашу державу під час візиту Зеленського до Аргентини, почули інші країни Латинської Америки.

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Інавгурація президента та перемовини

Представив Україну на інавгурації нового Президента Аргентини. Провів і перші перемовини з Хав'єром Мілеєм. Сьогодні тут на площах, на вулицях багато скандували слово "свобода" – libertad, і це те, що нас відчутно поєднує – Україну та Аргентину, наші народи, які понад усе цінують свободу, свою ідентичність і прагнуть жити – жити гідно,

– зазначив президент.

Він додав, що глава аргентинської держави прагне для своєї країни сили, і Володимир Зеленський це відчув. Він відчув, що Мілей прагне чесності міжнародних відносин. Президент України подякував за підтримку нашої держави та запросив разом працювати задля відновлення миру.

Також обговорили двосторонню співпрацю між Україною та Аргентиною. Вона може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Президент підкреслив, що це була хороша та світла зустріч. Також побажав Аргентині правильних рішень і стійкого зростання.

Крім того, у Буенос-Айресі Зеленський провів перемовини з трьома лідерами країн регіону: Парагваю, Уругваю та Еквадору. Обговорили міжнародну роботу з ними та співпрацю.

А ще Володимир Зеленський мав нагоду поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він зазначив, що це була максимально відверта розмова. Вона стосувалася наших, європейських справ.

Глава держави мав можливість поспілкуватися з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Провів дві телефонні розмови. Обговорювалася спільна робота на рівні Євросоюзу, а також спільний захист Європи. Президент висловив вдячність за підтримку.

Зустрівся з нашою громадою в Аргентині – з тими українцями, чиє коріння тут сягає глибини в десятки й десятки років. Вдячний за збереження нашої, української культури, нашої ідентичності, нашої мови. Я вдячний за те, що зв'язок з Україною зберігається попри географію, попри будь-які негаразди,

– додав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що 11 та 12 грудня з командою перебуватиме у Вашингтоні. Будуть заплановані зустрічі та перемовини, зокрема з президентом Джо Байденом, а також перед Конгресом.

Він зазначив, що кожного дня кожну годину використовують, щоб дати Україні та українському народу більше: можливостей, захисту, сили.

Глава держави висловив вдячність усім, хто допомагає, усім, хто б'ється та працює задля інтересів України, нашого суспільства, свободи та перемоги.