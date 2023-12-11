Нові дипломатичні можливості для України

Обрання вперше за тривалий час лідером Аргентини політика, що виразно орієнтується на Захід та має відверто проукраїнську позицію, серйозний шанс та можливість для України.

Читайте також Корупція в Україні: основна проблема чи зброя ворогів

Тривалий час Аргентина (як і чимало інших латиноамериканських держав) намагалася грати в "протиставлення Заходу". Квінтесенцією цього мав стати вступ до БРІКС – організації, яка задумувалася як альтернатива Заходу, і яка тривалий час була серед улюблених геополітичних іграшок одного бункерного діда.

І от президентом Аргентини стає Хав'єр Мілей, і все, ніхто уже ні до яких БРІКС не йде. І це вже серйозно, бо опора на ідею, що він створює якусь "альтернативу Заходу", є однією з базових ідеологем кремлівського режиму.

Мілей від початку повномасштабного російського вторгнення мав виразну проукраїнську позицію, що теж не було типово для аргентинської політики. Отже, для нас це все – шанс змінити розклади у політиці Південної Америки. Досить безглуздо ці шанси гаяти.

Але це не все. Мовиться тут не лише про Аргентину. Сам Мілей, попри свій досить своєрідний імідж, має досить праву економічну програму. Багато правих політиків світу розглядають його як "свого". Зокрема, і ті, хто досить неоднозначно ставиться до підтримки України. Наприклад, Мілея з перемогою привітав Дональд Трамп. Тому контакти з Мілеєм для України – це ще і додаткові дипломатичні можливості на майбутнє.

Зауважте Росіяни в агонії шукають заміну Авдіївці

Зрештою, це вже певною мірою відігралося, бо Володимир Зеленський мав в Аргентині досить змістовну розмову з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який теж приїхав на інавгурацію аргентинського лідера. Орбан, очевидно, теж планував налагодити контакти з екстравагантним президентом Аргентини, і от – точка входу для контактів з нашим дуже складним сусідом. Для нас це важливо у контексті рішень, які має ухвалювати Євросоюз у грудні. Отже, якщо нам тут допоможе певним чином Аргентина – тим краще буде для всіх.

Тривалий час Південна Америка була дуже далекою від України не лише географічно, але й політично. Тепер є шанс щось змінити. Шанси треба використовувати, бо історія їх дає не завжди, а у випадку України – ще і не часто.