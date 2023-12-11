Так, ми корумпована держава. І це системна проблема.

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Тема корупції переходить здорові межі

Проте Україна – це не тільки корупція і не стільки корупція. І ні, якби не було корупції – це не призвело б відразу до перемоги над Росією. Корупція знижує нашу ефективність, але не так радикально, щоб говорити, що це заважає нашій перемозі. Так, не наближає до перемоги. Але й не є тими кайданками, які єдині не дають нам перемогти.

Якщо щось зменшує вашу спроможність на 5%, до прикладу, то це не означає, що прибравши це щось, можна перемогти вдвічі сильнішого ворога. Якщо я не буду їсти солодке, я буду у кращій спортивній формі. Але це не означає, що вийшовши на ринг, я можу здолати Усика. Чи означає це, що треба їсти солодке? Ні, але треба розуміти, що щоб здолати Усика мені потрібна допомога, бажано братів Кличків. Дуже не розумно в моєму випадку стояти й картати себе, що якби я не їв солодке останній місяць, я б давно сам того Усика здолав би.

Що занадто, то не здорово.

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Останні пів року дуже часто тема корупція переходить ту межу, де здорово. Про корупцію говорять диспропорційно багато. Часто говорять не тільки наші друзі, які конструктивні, і змушують нас боротися з корупцією, впроваджувати реформи, робити системні та інституційні зміни.

Говорять наші вороги, щоб знизити нашу підтримку на Заході і демотивувати суспільство всередині. Іноді здається, що всередині країни в них виходить краще. Вони майстерно сіють демотивацію і "все пропало".

Але треба розуміти, що так подають тему наші вороги. І треба пам'ятати, хто ці вороги і чи мають вони право так говорити. І росіяни, де корупція значно вища ніж в Україні, і угорці.