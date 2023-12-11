Леонид Кучма описал Путина как карьерного сотрудника КГБ. По его словам, это профессия российского диктатора, со всеми вытекающими из нее последствиями.

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Что думает Кучма о переговорах с Россией

По словам Кучмы, целью Путина был не только захват украинской территории, но и уничтожение самой Украины как конкурентной альтернативы России.

Доказательством тому являются ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого.

Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, чего хотел. Ему придется это объяснять русскому народу. Он – лидер России,

– заявил Кучма.

Он также рассказал, что был убежден, что Путин способен вторгнуться в Украину, но не знал, примет ли российский президент это решение.

Помощь от Запада

Кучма также высказался по поводу поддержки от западных партнеров, в частности со стороны США.

Он убежден, что Соединенные Штаты лишатся своего авторитета, если откажутся от помощи Украине, ведь таким образом они позволят России победить.

Мы должны надеяться, что Байден сможет провести закон (о военной помощи Украине – 24 Канал). США потеряли Афганистан. Поражение Украины означает потерю США лица перед всем миром,

– сказал экспрезидент Украины.

Бывший президент также предостерег западных партнеров от уменьшения помощи Украины. По его словам, если произойдет прекращение военной помощи, следующими пострадают страны Запада.

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