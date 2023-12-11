Леонід Кучма описав Путіна як кар'єрного співробітника КДБ. За його словами, це професія російського диктатора, з усіма наслідками, що з неї випливають.

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За словами Кучми, метою Путіна було не лише захоплення української території, але й знищення самої України як конкурентної альтернативи Росії.

Доказом цього є жахливі людські втрати та репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього.

Путін не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, чого хотів. Йому доведеться це пояснювати російському народу. Він – лідер Росії,

– заявив Кучма.

Він також розповів, що був переконаний у тому, що Путін здатний вторгнутися в Україну, але не знав, чи прийме російський президент це рішення.

Допомога від Заходу

Кучма також висловився стосовно підтримки від західних партнерів, зокрема з боку США.

Він переконаний, що Сполучені Штати втратять свій авторитет, якщо відмовляться від допомоги України, адже таким чином вони дозволять Росії перемогти.

Ми маємо сподіватися, що Байден зможе провести закон (про військову допомогу Україні – 24 Канал). США втратили Афганістан. Поразка України означає втрату США обличчя перед усім світом,

– сказав експрезидент України.

Колишній президент також застеріг західних партнерів від зменшення допомоги України. За його словами, якщо відбудеться припинення військової допомоги, то наступними постраждають країни Заходу.

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