Леонід Кучма описав Путіна як кар'єрного співробітника КДБ. За його словами, це професія російського диктатора, з усіма наслідками, що з неї випливають.
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Що думає Кучма про перемовини з Росією
За словами Кучми, метою Путіна було не лише захоплення української території, але й знищення самої України як конкурентної альтернативи Росії.
Доказом цього є жахливі людські втрати та репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього.
Путін не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, чого хотів. Йому доведеться це пояснювати російському народу. Він – лідер Росії,
– заявив Кучма.
Він також розповів, що був переконаний у тому, що Путін здатний вторгнутися в Україну, але не знав, чи прийме російський президент це рішення.
Допомога від Заходу
Кучма також висловився стосовно підтримки від західних партнерів, зокрема з боку США.
Він переконаний, що Сполучені Штати втратять свій авторитет, якщо відмовляться від допомоги України, адже таким чином вони дозволять Росії перемогти.
Ми маємо сподіватися, що Байден зможе провести закон (про військову допомогу Україні – 24 Канал). США втратили Афганістан. Поразка України означає втрату США обличчя перед усім світом,
– сказав експрезидент України.
Колишній президент також застеріг західних партнерів від зменшення допомоги України. За його словами, якщо відбудеться припинення військової допомоги, то наступними постраждають країни Заходу.
Військова підтримка для України: останні новини
- У Вашингтоні 6 – 7 грудня пройшла конференція з посилення оборонно-промислового комплексу України. За її результатами, США оголосили про наміри виробляти засоби ППО спільно з Україною. Проєкт FrankenSAM передбачає адаптацію українських радянських ЗРК і ракет під американські.
- Водночас Німеччина продовжує висловлювати свою солідарність у боротьбі України за власну незалежність. Саме тому 10 грудня було анонсовано, що наступного року ЗСУ отримають 200 тисяч боєприпасів. Окрім цього, генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр зазначив, що наразі німецька промисловість продовжує нарощувати виробництво.
- 11 грудня стало відомо, що Велика Британія разом із Норвегією очолить нову морську коаліцію для підтримки нашої держави. Вона надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі. У межах нової ініціативи Британія передасть Україні два кораблі для розмінування класу Sandown.