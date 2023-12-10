Несмотря бюджетный кризис в Германии, помощь Украине непреклонна. Также германская оборонная индустрия увеличивает создание нужного вооружения.
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Боеприпасы от Германии
Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что страна планирует передать на нужды украинской армии значительный пакет помощи в виде снарядов. Речь идет о нескольких сотнях тысяч боеприпасов.
Германия в следующем году сможет поставить около 200 тысяч артиллерийских снарядов. Я думаю, это значительная часть от запланированного миллиона,
– заявил Бройер.
Кроме этого инспектор отметил, что в настоящее время немецкая промышленность продолжает наращивать производство.
Немецкая поддержка Украины
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна продолжать поддерживать Украину в оборонной борьбе. Она должна даже быть готова к тому, что придется делать еще больше, когда другие ослабеют. Германия будет делать все возможное, чтобы помощь не прекращалась.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что игнорирование проблем в Украине – это роковая ошибка. Она в очередной раз подчеркнула необходимость создание "защитного щита". Также она отметила место Украины в ЕС и НАТО.
- В конце ноября Германия предоставила Украине два пакета помощи. Общая сумма первого составляет 1 миллиард 300 миллиардов. В частности, он содержит ПВО. Во второй пакет помощи вошли БМП, снаряды и тягачи.