Несмотря бюджетный кризис в Германии, помощь Украине непреклонна. Также германская оборонная индустрия увеличивает создание нужного вооружения.

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Боеприпасы от Германии

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что страна планирует передать на нужды украинской армии значительный пакет помощи в виде снарядов. Речь идет о нескольких сотнях тысяч боеприпасов.

Германия в следующем году сможет поставить около 200 тысяч артиллерийских снарядов. Я думаю, это значительная часть от запланированного миллиона,

– заявил Бройер.

Кроме этого инспектор отметил, что в настоящее время немецкая промышленность продолжает наращивать производство.

Обратите внимание! Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал невозможность ЕС передать Украине миллион боеприпасов до весны. Он отметил, что предупреждал об этом еще давно, потому что видел, что это число, вероятно, не будет достигнуто – трудно добиться такого количества с производством мирного времени. Однако Украина может ожидать улучшения в виде 200 тысяч боеприпасов от Германии.

Немецкая поддержка Украины