Как быстро ФРГ сможет закрыть дыру в бюджете и повлияет ли кризис на военную помощь нашему государству, об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец. Отметим, что дефицит в бюджете Германии в 2024 году достигнет более 20 миллиардов евро.
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Очень тревожные сигналы для германской политики
Политолог заметил, что проблема в Германии возникла давно. В первую очередь, она связана с коалицией "Светофор", участниками которой является партия социал-демократов, которую представляет действующий канцлер Германии Олаф Шольц.
Крайние выборы в федеральных землях показали рост поддержки антиисламских и антиевропейских сил. В частности, националистической и правопопулистской пророссийской политической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая на многих землях финишировала не просто на первом месте, а уверенно одержала победу.
Все это очень тревожные сигналы для немецкой политики, которая всегда во главу угла ставила вопросы толерантности, политической корректности и уважения к разным культурам и религиям,
– отметил Березовец.
Впрочем, немецкое общество изменило свое мнение и не поддерживает тренд, который задавал Шольц и его партнеры по коалиции. Бюджетный кризис – это вопрос внутренней политики Германии.
Им будет очень сложно, но здесь нет ничего невозможного,
– добавил политолог.
Германия планирует увеличить военную поддержку Украины до 8 млрд евро. Однако это не столь крупная сумма, по сравнению с помощью США. Поэтому сейчас есть шансы, что Украина получит обещанную поддержку.
"Сейчас нет серьезных сдерживающих факторов. В Германии не двухпартийная система, а многопартийная. С одной стороны, это усложняет ситуацию, а с другой – упрощает, потому что нет партий, которые могут шантажировать Шольца. Думаю, что все решится положительно", – подытожил Березовец.
Германия оказывает помощь Украины
- В конце ноября Германия предоставила Украине два пакета помощи. Общая сумма первого составляет 1 миллиард 300 миллиардов. В частности, он содержит ПВО. Второй пакет помощи тоже достаточно мощный. Туда вошли БМП, снаряды и тягачи.
- Впоследствии глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку в войне с Россией. Кроме того, она уточнила, что Германия ужесточит поддержку Украины как на уровне Евросоюза, так и НАТО.
- ФРГ в ближайшее время также предоставит нашему государству еще одну систему ПВО Patriot. Ведь сейчас высока угроза российских атак по объектам инфраструктуры.