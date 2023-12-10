Как быстро ФРГ сможет закрыть дыру в бюджете и повлияет ли кризис на военную помощь нашему государству, об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец. Отметим, что дефицит в бюджете Германии в 2024 году достигнет более 20 миллиардов евро.

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Очень тревожные сигналы для германской политики

Политолог заметил, что проблема в Германии возникла давно. В первую очередь, она связана с коалицией "Светофор", участниками которой является партия социал-демократов, которую представляет действующий канцлер Германии Олаф Шольц.

Обратите внимание! Немецкое правительство пересмотрело свое финансовое планирование по резонансному решению Верховного суда Германии, которое поставило под сомнение практику использования специальных фондов. Сейчас миллиарды евро должны быть перенесены в регулярный федеральный бюджет в следующем году, не нарушая правил, ограничивающих чистые новые заимствования. Член бюджетного комитета Бундестага Отто Фрике считает, что руководству Германии необходимо найти дополнительное финансирование бюджета от 14 до 24 миллиардов евро.

Крайние выборы в федеральных землях показали рост поддержки антиисламских и антиевропейских сил. В частности, националистической и правопопулистской пророссийской политической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая на многих землях финишировала не просто на первом месте, а уверенно одержала победу.

Все это очень тревожные сигналы для немецкой политики, которая всегда во главу угла ставила вопросы толерантности, политической корректности и уважения к разным культурам и религиям,

– отметил Березовец.

Впрочем, немецкое общество изменило свое мнение и не поддерживает тренд, который задавал Шольц и его партнеры по коалиции. Бюджетный кризис – это вопрос внутренней политики Германии.

Им будет очень сложно, но здесь нет ничего невозможного,

– добавил политолог.

Германия планирует увеличить военную поддержку Украины до 8 млрд евро. Однако это не столь крупная сумма, по сравнению с помощью США. Поэтому сейчас есть шансы, что Украина получит обещанную поддержку.

"Сейчас нет серьезных сдерживающих факторов. В Германии не двухпартийная система, а многопартийная. С одной стороны, это усложняет ситуацию, а с другой – упрощает, потому что нет партий, которые могут шантажировать Шольца. Думаю, что все решится положительно", – подытожил Березовец.

Германия оказывает помощь Украины