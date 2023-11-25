Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что присоединение Украины к Европейскому Союзу входит в геополитические интересы Германии. По ее словам, усиление ЕС особенно актуально на фоне развязанной Россией войны против Украины.

Смотрите также Танки LEOPARD, грузовики и снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи для Украины

Германия усилит поддержку Украины как на уровне ЕС, так и НАТО

Бербок подчеркнула, что после вторжения России в феврале 2022 года из Украины уже более 650 дней поступают ужасающие новости.

Поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и усилим ее,

– сказала Бербок.

Она уточнила, что Германия усилит поддержку Украины как на уровне Евросоюза, так и НАТО.

Бербок считает очевидным, что страна усилит ЕС в обозримом будущем. Также министр призвала к усилению и реформированию Европейского Союза.

Германия усиливает ПВО Украины