Также в список вошли вездеходы, патрулированные машины, дроны. Общая запланированная Германией сумма пособия на 2023 год составляет 5,4 миллиарда евро – в следующем году ее планируют увеличить.

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Больше помощи от Германии

Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя несколько десятков бронированных машин – 10 танков LEOPARD 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 5 гусеничных автомобилей скорой помощи Carrier Warthog. Также в список входит дополнительный танк для разминирования WISENT 1.

Кроме того, Германия планирует передать еще более 10 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Также в списке:

10 дронов-разведчиков VECTOR;

10 тысяч защитных очков;

14 наземных смотровых радаров GO12;

3 автомобиля для охраны границы;

4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

16 грузовиков Zetros;

3 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

13 грузовиков MAN TGS;

1,4 миллиона патронов к огнестрельному оружию.

Военная помощь Украине