Также в список вошли вездеходы, патрулированные машины, дроны. Общая запланированная Германией сумма пособия на 2023 год составляет 5,4 миллиарда евро – в следующем году ее планируют увеличить.
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Больше помощи от Германии
Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя несколько десятков бронированных машин – 10 танков LEOPARD 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 5 гусеничных автомобилей скорой помощи Carrier Warthog. Также в список входит дополнительный танк для разминирования WISENT 1.
Кроме того, Германия планирует передать еще более 10 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Также в списке:
- 10 дронов-разведчиков VECTOR;
- 10 тысяч защитных очков;
- 14 наземных смотровых радаров GO12;
- 3 автомобиля для охраны границы;
- 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
- 16 грузовиков Zetros;
- 3 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 13 грузовиков MAN TGS;
- 1,4 миллиона патронов к огнестрельному оружию.
Военная помощь Украине
- Европейский Союз пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Однако все чаще раздаются мнения, что ЕС не сможет выполнить поставленный план вовремя, однако в Еврокомиссии утверждают, что задача будет выполнена.
- На днях в Украину прибыли пусковые установки для ЗРК NASAMS от Литвы. Они дополнят и расширят оперативные возможности систем NASAMS, переданные Норвегией и США.
- Также несколько дней назад спикер Воздушных Сил Юрий Игнат анонсировал передачу Германией еще одного из энитно-ракетного комплекса Patriot. В настоящее время Силы обороны имеют на вооружении 2 дивизиона.