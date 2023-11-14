Министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников усилить украинские системы ПВО из-за возможных зимних обстрелов. В то же время он сделал заявление о передаче миллиона снарядов для ВСУ и говорит, что это маловероятно. Об этом он сказал накануне заседания Совета министров обороны, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Накануне министерской встречи Писториус заявил, что война в Украине занимает важное место в повестке дня. По его словам, зимой Путин вновь может прибегнуть к своей тактике и обстреливать гражданскую инфраструктуру, чтобы вызвать блэкауты.

Мы все должны ожидать, что зимой атаки на украинскую инфраструктуру увеличатся, и это уже можно предположить. Именно поэтому будет особенно важно усилить противовоздушную оборону, а также защищать инфраструктуру,

– сказал немецкий министр.

Писториус отметил, что Германия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине. Это касается тренировок, амуниций и оружия в целом. Ожидается, что к министрам обороны ЕС присоединится глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

"Мы сможем обсудить текущую ситуацию с подготовкой украинских солдат, в которой мы достигаем значительного прогресса. Сейчас у нас более 8000 украинских солдат, прошедших подготовку в Германии, мы надеемся достичь почти 10 000 до конца года", – сказал министр обороны Германии.

Также Писториус приветствовал решение немецкого правительства удвоить помощь для Украины на следующий год. По его словам, окончательное решение должны принять парламентарии на следующей неделе. Он считает, что это станет сигналом для Украины, что и дальше союзники будут стоять на ее стороне.

Впрочем, глава Минобороны Германии не берется прогнозировать ход событий на фронте. По его словам, эта война "напоминает войны прошлого века – на истощение".

"Разговоры ведутся уже давно, территориальные достижения взаимны, крайне незначительны. Другими словами, она (война – 24 Канал) заходит в тупик, и теперь мы должны ждать и наблюдать, как она будет развиваться в течение зимы", – сказал Писториус.

Поэтому министр обороны Германии ожидает "большего" от партнеров по помощи Украине.

Боеприпасы для Украины: ЕС не передаст один миллион вовремя

Писториус заявил, что вряд ли Евросоюз сможет передать миллион боеприпасов для ВСУ в указанные сроки. По его словам, это вопрос, была ли эта цифра "реалистичной".

Мы должны исходить из того, что 1 миллион (боеприпасов – 24 Канал) не будет достигнут,

– сказал он.

По словам Писториуса, вопрос не в финансах, а в промышленных возможностях. Поэтому сейчас важно расширить производство.

"К сожалению, предостерегающие голоса сейчас были правы... Мы ведем переговоры с оборонной промышленностью, производство должно быть увеличено и ускорено", – отметил он.

В Еврокомиссии верят, что смогут доставить один миллион боеприпасов для Украины

В Еврокомиссии уверены, что ЕС все же сможет выполнить свой план и передать Украине миллион снарядов в указанные сроки.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель говорит, что европейская оборонная промышленность передает большое количество боеприпасов на экспорт и могла бы изменить свой приоритет, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

Комментируя слухи о том, что Евросоюз не сможет выполнить свое обещание для Украины, Боррель заявил, что это не "нехватка производственных мощностей". По его словам, около 40% продукции европейского ОПК экспортируется в третьи страны.

Возможно, нам нужно попытаться перевести это производство на приоритетное, а сейчас это Украина. Давайте посмотрим, это была бы настоящая перемена,

– сказал Боррель.

Еврокомиссар по внутренней торговле Тьерри Бретон заявил, что с февраля этого года ЕС нарастил свои промышленные мощности по производству боеприпасов на 20 – 30%. То есть теперь за год ЕС может изготовить миллион снарядов, сказал еврокомиссар.

"Цель производства – более миллиона боеприпасов на годовой основе, которую мы поставили и которую мы хотим достичь до весны, будет достигнута. Теперь дело за странами-членами – размещать заказы", – добавил он.

Бретон говорит, что производство усиливается в Болгарии, Польше, Румынии и Венгрии. Теперь Еврокомиссия хочет убедиться в том, что все готовые снаряды передадут Украине.

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