Також у список ввійшли всюдиходи, машини для патрулювання, дрони. Загальна запланована Німеччиною сума допомоги на 2023 рік становить 5,4 мільярда євро – у наступному році її планують збільшити.

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Більше допомоги від Німеччини

Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Він включає декілька десятків броньованих машин – 10 танків LEOPARD 1 A5, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 та 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog. Також у список входить додатковий танк для розмінування WISENT 1.

Окрім цього, Німеччина планує передати ще понад 10 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Також у списку:

  • 10 дронів-розвідників VECTOR;
  • 10 тисяч захисних окулярів;
  • 14 наземних оглядових радарів GO12;
  • 3 автомобілі для охорони кордону;
  • 4 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 3 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 13 вантажівок MAN TGS;
  • 1,4 мільйона патронів до вогнепальної зброї.

Військова допомога Україні

  • Європейський Союз пообіцяв надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Однак все частіше лунають думки, що ЄС не зможе виконати поставлений план вчасно, однак у Єврокомісії переконують, що завдання буде виконане.
  • Днями в Україну прибули пускові установки для ЗРК NASAMS від Литви. Вони доповнять і розширять оперативні можливості систем NASAMS, які передали Норвегія і США.
  • Також декілька днів тому речник Повітряних Сил Юрій Ігнат анонсував передачу Німеччиною ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Нині Сили оборони мають на озброєнні 2 дивізіони.