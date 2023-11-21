О визит должностного лица Германии в Киев традиционно не сообщалось заранее. Министр своим визитом стремится еще раз показать благосклонность его страны к Украине.

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Больше помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Украину объявил о новом пакете военной помощи. Об этом он сообщил на совместном брифинге с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Писториус отметил, что в список в частности войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.