Как пишут журналисты, ссылаясь на источники в Министерстве обороны, согласовали увеличение военной помощи на этой неделе. Рассказываем, насколько возрастет ее объем.

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Сначала на Украину выделили 4 миллиарда евро

Как отмечают в Bild, сначала министр финансов Кристиан Линднер выделил в федеральном бюджете на 2024 год 4 миллиарда евро на военную помощь. Почти все эти деньги выделены на уже обещанные проекты. На новую поддержку у Министерства обороны осталось всего 120 миллионов евро.

Следовательно, министр обороны Борис Писториус отметил, что этого быть не может. Глава оборонного ведомства забил тревогу и требовал дополнительных 5 миллиардов евро во время текущих бюджетных переговоров.

В результате решили добавить еще четыре миллиарда евро в 2024 году. Кроме того, Министерству обороны разрешат потратить два миллиарда евро как так называемые ассигнования на обязательства по долгосрочным контрактам на поставку вооружений.

Обратим внимание! Дополнительные выделенные миллиарды повлияют также на квоту в НАТО. По подсчетам министерства, в 2024 году Германия сможет достигнуть 2,1 процента.

Для понимания члены НАТО обязаны тратить на оборону по меньшей мере два процента своего валового внутреннего продукта. И Германия соответствующую договоренность нарушала годами, пишут в Bild.

Недавно Германия выделяла пакет помощи

Собственно, в конце октября стало известно, что Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Рассказываем, что в него вошло:

зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);

ракеты к IRIS-T;

радиолокационная станция TRML-4D;

4 бронетранспортера;

4 танковых тягача HX81;

4 танковых прицепа;

6 машин пограничной охраны;

8 беспилотников Vector;

5 надводных дронов;

4 контрбатарейных радара GO 12;

кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;

10 тысяч защитных очков.

Обратим внимание, что из соображений безопасности правительство Германии не сообщало деталей о способах транспортировки и даты. В то же время в Берлине отметили, что в 2023 году наше государство получило на 5,4 миллиарда евро военную помощь.