Як пишуть журналісти, посилаючись на джерела у Міністерстві оборони, погодили збільшення військової допомоги цього тижня. Розповідаємо, наскільки зросте її обсяг.

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Спочатку на Україну виділили 4 мільярди євро

Як зазначають у Bild, спочатку міністр фінансів Крістіан Лінднер виділив у федеральному бюджеті на 2024 рік 4 мільярди євро на військову допомогу. Майже всі ці гроші виділені на проєкти, які вже пообіцяли. Натомість на нову підтримку у Міністерства оборони залишилося лише 120 мільйонів євро.

Відтак, міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що цього не може бути. Очільник оборонного відомства забив на сполох і вимагав додаткових 5 мільярдів євро під час поточних бюджетних переговорів.

У результаті вирішили додати ще чотири мільярди євро у 2024 році. Крім того, Міністерству оборони дозволять витратити два мільярди євро як так звані асигнування на зобов'язання щодо довгострокових контрактів на постачання озброєнь.

Звернімо увагу! Додаткові виділені мільярди вплинуть також на квоту в НАТО. За підрахунками міністерства, у 2024 році Німеччина зможе досягнути 2,1 відсотка.

Для розуміння, члени НАТО зобов'язані витрачати на оборону щонайменше два відсотки свого валового внутрішнього продукту. І Німеччина відповідну домовленість порушувала роками, пишуть у Bild.

Нещодавно Німеччина виділяла пакет допомоги

Власне, наприкінці жовтня стало відомо про те, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Розповідаємо, що до нього увійшло:

зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);

ракети до IRIS-T;

радіолокаційна станція TRML-4D;

4 бронетранспортери;

4 танкові тягачі HX81;

4 танкові причепи;

6 машин прикордонної охорони;

8 безпілотників Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейні радари GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тисяч захисних окулярів.

Звернімо увагу, що з міркувань безпеки уряд Німеччини не повідомляв деталей щодо способів транспортування та дати. Водночас у Берліні зазначили, що у 2023 році наша держава отримала на 5,4 мільярда євро військової допомоги.