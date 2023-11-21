Министр обороны Германии прибыл в Украину 21 ноября. Журналисты отметили, что визит чиновника традиционно не был объявлен.
Смотрите также "Эта битва имеет значение для свободного мира": важное обращение главы Пентагона из центра Киева
Что известно о визите Бориса Писториуса
Министр обороны Германии в Киеве должен встретиться с:
- министром обороны Украины Рустемом Умеровым;
- президентом Украины Владимиром Зеленским.
Своим визитом Министр хотел еще раз подтвердить поддержку Украины со стороны Германии. Важнейшими темами поездки является подготовка украинских военных и военная помощь,
– отметило издание со ссылкой на Минобороны страны.
Там также добавили, что Борис Писториус должен принять участие в церемонии возложения венков на Майдане и посетить центр военной подготовки.
Утром 21 ноября немецкий журналист Юлиан Репке опубликовал видео со встречи делегации Германии на вокзале в Киеве. Корреспондент отметил, что министр прибыл в Украину в 5 утра и это его второй визит в Украину в должности.
Прибытие главы Минобороны Германии в Киев: смотрите видео
Первый визит главы Минобороны Германии Бориса Писториуса в Киев состоялся 7 февраля 2023 года. Тогда немецкий министр с Владимиром Зеленским обсудил важность реализации украинской формулы мира для восстановления мира и стабильности в Европе и мире, а также роль Германии в этом процессе.
Германия вдвое увеличит военную помощь Украине
- Источники в Минобороны Германии заявили, что страна в 2024 году увеличит военную помощь Украине вдвое.
- Журналисты писали, что первоначально министр финансов Кристиан Линднер выделила в федеральном бюджете на 2024 год 4 миллиарда евро на военную помощь. Позже глава Минобороны заявил, что этого может не хватить.
- В конце концов, Берлин решил передать Украине еще 4 миллиарда евро. То есть помощь нашему государству в 2024 году будет достигать 8 миллиардов евро.