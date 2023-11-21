В видео он заверил, что США будут в дальнейшем поддерживать Украину. И подчеркнул, что "наша решительность сильна как никогда".

Читайте также Будет больше снарядов, которые нужны именно сейчас, – Зеленский обратился к украинцам

США стоят с Украиной

Я здесь, на киевской земле, где только что завершил день здоровой дискуссии с украинскими лидерами и послал важный сигнал: США стоят с Украиной и мы будем с ними на долгий период. Это сражение имеет значение для свободного мира,

– подчеркнул он.

Ллойд Остин добавил, что США всегда будут на стороне демократии в то время, пока украинцы демонстрируют твердость, а также силу перед лицом путинской агрессии.

Министр обороны США отметил, что собрал союзников и партнеров, "чтобы встать перед Россией и сделать прогресс к более светлому будущему". По его словам, именно об этом американское лидерство. Он заверил, что решимость Америки сильна как никогда.

Обращение Ллойда Остина из центра Киева: смотрите видео

ВСУ готовы воевать зимой

Соответствующее мнение Ллойд Остин озвучил на брифинге вечером 20 ноября. Он заверил, что наши защитники готовы вести боевые действия зимой.

Я думаю, они (украинские военные – 24 Канал) готовы к боевым действиям зимой, и, конечно, они проделали большую работу в прошлом году,

– подчеркнул Остин.

Министр обороны США отметил, что этому поспособствует также пакет помощи на 100 миллионов долларов, объявленный раньше. В частности, потому, что в него также будет входить зимнее снаряжение.

Так что да, у них есть все средства, которые им будут нужны, чтобы добиться успеха в боях зимой. И я думаю, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение – это продолжать давить, вести борьбу с врагом,

– подчеркнул Остин.

Он также прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса. Последний отметил, что предоставление ракеты Taurus не будет влиять на ход боевых действий.

Мы неоднократно говорили, что в таком конфликте, как этот, не существует "серебряной пули". Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, каким образом интегрируют эти силы и средства, чтобы потребовался результат на поле боя,

– считает Остин.

По его словам, важно не наименование оружия, а способность использовать новейшее вооружение. Речь идет об интеграции его в украинские системы, а также синхронизации с ними.