У відео він запевнив, що США надалі підтримуватимуть Україну. І наголосив, що "наша рішучість сильна як ніколи".
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США стоять з Україною
Я тут, на київській землі, де я щойно завершив день здорової дискусії з українськими лідерами і послав важливий сигнал: США стоять з Україною і ми будемо з ними на довгий період. Ця битва має значення для вільного світу,
– наголосив він.
Ллойд Остін додав, що США завжди будуть на боці демократії у той час, поки українці демонструють твердість, а також силу перед обличчям путінської агресії.
Міністр оборони США зазначив, що зібрав союзників і партнерів, "щоб встати перед Росією і зробити прогрес до світлішого майбутнього". За його словами, саме про це американське лідерство. Він запевнив, що рішучість Америки сильна як ніколи.
Звернення Ллойда Остіна з центру Києва: дивіться відео
ЗСУ готові воювати взимку
Відповідну думку Ллойд Остін озвучив під час брифінгу ввечері 20 листопада. Він запевнив, що наші захисники готові вести бойові дії взимку.
Я думаю, вони (українські військові – 24 Канал) готові до бойових дій узимку, і, звісно, вони виконали велику роботу минулого року,
– наголосив Остін.
Міністр оборони США зазначив, що цьому посприяє також пакет допомоги на 100 мільйонів доларів, оголошений раніше. Зокрема тому, що до нього також входитиме зимове спорядження.
Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. І я думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення – це продовжувати тиснути, вести боротьбу з ворогом,
– наголосив Остін.
Він також прокоментував заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Останній зауважив, що надання ракети Taurus не впливатиме на перебіг бойових дій.
Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей, не існує "срібної кулі". Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, яким чином інтегрують ці сили і засоби, щоб був потрібний результат на полі бою,
– вважає Остін.
За його словами, важливе не найменування зброї, а здатність використовувати новітнє озброєння. Мовиться про інтеграцію його до українських систем, а також синхронізацію з ними.