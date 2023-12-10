Як швидко ФРН зможе закрити діру в бюджеті та чи вплине криза на військову допомогу нашій державі, про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець. Зазначимо, що дефіцит у бюджеті Німеччини у 2024 році сягне понад 20 мільярдів євро.
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Дуже тривожні сигнали для німецької політики
Політолог зауважив, що проблема в Німеччині виникла давно. Насамперед вона пов'язана зі коаліцією "Світлофор", учасниками якої є партія соціал-демократів, яку представляє чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Крайні вибори в федеральних землях показали зростання підтримки антиісламських та антиєвропейських сил. Зокрема, націоналістичної та правопопулістської проросійської політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка на багатьох землях фінішувала не просто на першому місці, а впевнено здобула перемогу.
Все це дуже тривожні сигнали для німецької політики, яка завжди на перше місце ставила питання толерантності, політичної коректності й поваги до різних культур та релігій,
– зазначив Березовець.
Втім, німецьке суспільство змінило свою думку й не підтримує тренд, який задавав Шольц та його партнери по коаліції. Бюджетна криза – це питання внутрішньої політики Німеччини.
Їм буде дуже складно, але тут немає нічого неможливого,
– додав політолог.
Німеччина планує збільшити військову підтримку України до 8 мільярдів євро. Проте це не така велика сума, порівняно з допомогою від США. Тому нині є шанси, що України таки отримає обіцяну підтримку.
"Зараз немає серйозних стримуючих чинників. У Німеччині не двопартійна система, а багатопартійна. З одного боку це ускладнює ситуацію, а з іншого – спрощує, тому що немає партій, які можуть шантажувати Шольца. Думаю, що все вирішиться позитивно", – підсумував Березовець.
Німеччина надає допомогу України
- Наприкінці листопада Німеччина надала Україні два пакети допомоги. Загальна сума першого становить 1 мільярд 300 мільярдів. Зокрема, він містить ППО. Другий пакет допомоги теж досить потужний. Туди увійшли БМП, снаряди й тягачі.
- Згодом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку у війні з Росією. Крім того, вона уточнила, що Німеччина посилить підтримку України як на рівні Євросоюзу, так і НАТО.
- ФРН найближчим часом також надасть нашій державі ще одну систему ППО Patriot. Адже зараз висока загроза російських атак по об'єктах інфраструктури.