Напередодні Німеччина вже оголосила про потужний пакет допомоги. Новину повідомив Володимир Зеленський.

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Ми маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини – це оборонна підтримка, 1 мільярд 300 мільйонів євро, і, серед іншого, в цьому пакеті – посилення нашої ППО, а саме – виробництво нових систем IRIS-T й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть врятовані від російського терору,

– заявив президент.

Минув день, і в Міноборони України заявили про новий пакет допомоги. Туди увійшли:

танк для розмінування Winsent-1;

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

2380 снарядів 155 мм калібру;

2428 криптофонів;

2 тягачі 8×8 HX81;

2напівпричепи;

9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

2 карети швидкої допомоги.

Весь цивілізований світ допомагає Україні у її боротьбі за свою свободу. Під час вечірнього звернення президент наголосив, що є нові пакети підтримки українських захисників.