Накануне Германия уже объявила о мощном пакете помощи. Новость сообщил Владимир Зеленский.
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У нас новый мощный пакет поддержки от Германии – это оборонная поддержка, 1 миллиард 300 миллионов евро, и, среди прочего, в этом пакете – усиление нашей ПВО, а именно – производство новых систем IRIS-T и ракеты для ПВО. Благодаря этому наши города, тысячи жизней наших людей будут спасены от российского террора,
– заявил президент.
Прошел день, и в Минобороны Украины заявили о новом пакете помощи. Туда вошли:
- танк для разминирования Winsent-1;
- 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
- 2380 снарядов 155 мм калибра;
- 2428 криптофонов;
- 2 тягача 8×8 HX81;
- 2 полуприцепы;
- 9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 2 кареты скорой помощи.
Весь цивилизованный мир помогает Украине в борьбе за свою свободу. Во время вечернего обращения президент подчеркнул, что есть новые пакеты поддержки украинских защитников.