Владимир Зеленский в своем обращении поделился некоторыми деталями встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. В этот вторник он посетил Киев с необъявленным визитом.

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Германия поможет Украине

Зеленский сообщил, что новый пакет помощи от ФРГ включает в себя ПВО.

У нас новый мощный пакет поддержки от Германии – это оборонная поддержка, 1 миллиард 300 миллионов евро, и, среди прочего, в этом пакете – усиление нашей ПВО, а именно – производство новых систем IRIS-T и ракеты для ПВО. Благодаря этому наши города, тысячи жизней наших людей будут спасены от российского террора,

– заявил президент.

Также в этом пакете есть артиллерия. Глава государства заявил, что Германия является одним из лидеров в помощи нашей защите и сохранении мира во всей Европе.

Немецкий министр поддержал Силы обороны

Украинский лидер отметил, что глава Минобороны Германии посетил не только столицу, но и украинские регионы. По его словам, Борис Писториус поддержал наших воинов. Глава государства поблагодарил его за это.

Мы обсудили с господином министром Борисом Писториусом ситуацию на поле боя сейчас, наше сотрудничество, в частности, в совместном производстве вооружений – во всем, что поможет защитить и Украину, и всю нашу Европу,

– сказал Зеленский.

Президент встретился с Мишелем и Санду

Киев 21 ноября также посетил президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Молдовы Мая Санду. Зеленский назвал их визит на десятую годовщину Майдана особо символическим. Главной темой их разговора была интеграция Украины и Молдовы в Евросоюз.

Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет все, что необходимо для реального начала переговоров о вступлении. Все соответствующие решения уже приняты. По его словам, вскоре будет принято даже то, что предстояло сделать весной уже после политического решения ЕС о начале переговоров.

У Украины абсолютно четкая позиция – все реализовать, быть полностью готовой к началу переговоров, потому что для нас это все очень конкретно: каждый успех нашего государства придает уверенности, мотивации нашим людям, всем тем, кто защищает Украину, кто нам помогает,

– заявил глава государства.