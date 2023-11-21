Володимир Зеленський у своєму зверненні поділився деякими деталями зустрічі з міністром оборони Німеччині Борисом Пісторіусом. Цього вівторка він завітав до Києва з неоголошеним візитом.

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Німеччина допоможе Україні

Зеленський повідомив, що новий пакет допомоги від ФРН містить ППО.

Ми маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини – це оборонна підтримка, 1 мільярд 300 мільйонів євро, і, серед іншого, в цьому пакеті – посилення нашої ППО, а саме – виробництво нових систем IRIS-T й ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть врятовані від російського терору,

– заявив президент.

Також у цьому пакеті є артилерія. Голова держави заявив, що Німеччина є одним з лідерів у допомозі нашому захисту та збереженні миру в усій Європі.

Німецький міністр підтримав Сили оборони

Український лідер зауважив, що голова Міноборони Німеччини відвідав не тільки столицю, а й українські регіони. За його словами, Борис Пісторіус підтримав наших воїнів. Голова держави подякував йому за це.

Ми обговорили з паном міністром Борисом Пісторіусом ситуацію на полі бою зараз, нашу співпрацю, зокрема, у спільному виробництві озброєнь – в усьому тому, що допоможе захистити і Україну, і всю нашу Європу,

– сказав Зеленський.

Президент зустрівся з Мішелем та Санду

Київ 21 листопада також відвідав президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Молдови Мая Санду. Зеленський назвав їхній візит на десяту річницю Майдану особливо символічним. Головною тематикою їхньої розмови була інтеграція України та Молдові у Євросоюз.

Зеленський наголосив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ. Усі відповідні рішення вже ухвалені. За його словами, незабаром буде ухвалено навіть те, що належало зробити до весни уже після політичного рішення ЄС про початок переговорів.

Україна має абсолютно чітку позицію – усе реалізувати, бути повністю готовою до початку переговорів, бо для нас це все дуже конкретно: кожен успіх нашої держави додає впевненості, мотивації нашим людям, усім тим, хто захищає Україну, хто нам допомагає,

– заявив голова держави.