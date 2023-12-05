Если лидеры Европейского Союза не начнут серьезно относиться к вызовам, которые сейчас предстают перед ним, это может плохо закончиться. Такой мыслью с 24 Каналом поделился Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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ЕС еще не отказался от всего российского

С момента завершения холодной войны, когда Запад считал, что победил всех врагов и угрозы в дальнейшем не будет, оборонные комплексы стран фактически были законсервированы. Сегодня есть серьезная проблема с поставкой необходимого количества оружия и снарядов в Украину.

Дальше ситуация может осложниться, ведь украинское войско, скорее всего, перейдет к стратегической обороне как минимум на зимний период. Однако процесс может затянуться, одерживать новые победы будет сложнее. А потребность в вооружении не уменьшится.

В западных странах нет единодушия по увеличению оборонных бюджетов своих стран, я не говорю даже о поддержке Украины. Их намерения поддерживать контакты с Россией сплошь и рядом прослеживаются в публичной плоскости,

– заметил Валерий Клочок.

В частности, свидетельством этого является проведение саммита ОБСЕ 30 ноября – 1 декабря. Тогда представители ЕС должны были встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также мощно работает и параллельный импорт.

Несправедливо сказать, что санкционная политика Евросоюза вообще не дала результат против борьбы с российской агрессией. Однако, к сожалению, она недостаточна для того, чтобы ослабить Россию, уменьшить ее ресурсную базу и возможности финансировать войну в Украине.

"Европа еще пытается терпеть и поддерживать бизнес-связи с Россией через разные схемы. ЕС, я считаю, пока не очень серьезно относится к вызовам, которые перед ним", – подчеркнул Клочок.

Валерий Клочок о позиции стран ЕС: смотрите видео

Евросоюз должен начать действовать

В то же время, нельзя сказать о пассивности всех стран Европейского Союза.

"Всегда одобрительно отзываюсь о позиции Германии, которая существенно меняет свои политические взгляды к российской агрессии. А вот руководство Еврокомиссии, к сожалению, только декларирует громкие заявления", – отметил Клочок.

Украина всегда доносит сообщение о том, что война продолжается, и Владимир Путин до сих пор не отказался от своих планов захватить нашу страну. А в перспективе – не только ее. Евросоюзу нужно все чаще говорить вслух о своих потребностях и проблемах. Одной из них является непоследовательность в соблюдении европейской политики странами Восточной Европы: Болгарии, Словакии, Венгрии.

Если у вас есть такая проблема, но есть и понимание необходимости помогать Украине – убирайте свои препятствия и делайте политику более прагматической,

– подчеркнул Клочок.

В частности, достичь этого можно путем изменений в процедурах консенсуса всех европейских стран. Если некоторые лидеры прямо не согласны и не соответствуют европейским ценностям и принципам, их нужно лишать права голоса. Хотя бы на время.

Первой на очереди в списке таких стран должна быть Венгрия.

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