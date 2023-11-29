Заявление чиновницы приводит немецкое Министерство иностранных дел. По словам Бербок, внимание к Украине исчезает из виду людей. В то же время Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и наносить ущерб нашему государству.

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О чем еще говорила глава МИД Германии

Анналена Бербок отметила важность защиты Украины в зимний период. Она подчеркнула, что "защитный щит Украины должен быть прочным" и для этого уже нужно работать. Более того, министерша выразила уверенность в том, что будущее Украины – у ЕС и НАТО. Следовательно, нужно сделать все возможное, чтобы поддержать наше государство на этом пути.

Министр считает, что заседание Совета Украина – НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.

Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование Вооруженных Сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллионов евро в Трастовый фонд Украина – НАТО,

– добавила глава МИД Германии.

Что известно о заседании Совета Украина – НАТО