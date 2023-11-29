Заявление чиновницы приводит немецкое Министерство иностранных дел. По словам Бербок, внимание к Украине исчезает из виду людей. В то же время Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и наносить ущерб нашему государству.
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О чем еще говорила глава МИД Германии
Анналена Бербок отметила важность защиты Украины в зимний период. Она подчеркнула, что "защитный щит Украины должен быть прочным" и для этого уже нужно работать. Более того, министерша выразила уверенность в том, что будущее Украины – у ЕС и НАТО. Следовательно, нужно сделать все возможное, чтобы поддержать наше государство на этом пути.
Министр считает, что заседание Совета Украина – НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.
Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование Вооруженных Сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллионов евро в Трастовый фонд Украина – НАТО,
– добавила глава МИД Германии.
Что известно о заседании Совета Украина – НАТО
- Первое заседание прошло в Брюсселе 29 ноября. На нем говорили о военной помощи Украине и оборонных мощностях. Перед началом встречи генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметили, что Украина все ближе к членству в НАТО. Генсек НАТО добавил, что солидарность с нашим государством заметна не только на словах, но и действиях.
- В ходе пресс-конференции генсек НАТО отметил реформы, которые реализовала Украина во время полномасштабной войны Также он отметил необходимость борьбы с коррупцией и поддержки прав людей. Йенс Столтенберг сказал, что стороны также обсуждали членство Украины в НАТО.
- Накануне заседания Совет Украины – НАТО министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предложения "обменять украинские территории" на вступление в НАТО сразу отвергают. Он добавил, что Украина никогда не просила американских солдат воевать на ее территории, своей жизнью каждый день жертвуют украинские воины, но наше государство нуждается в ресурсах для того, чтобы вести эту борьбу. Такое соглашение министр назвал справедливым.