Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала София Назаренко из Брюсселя со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.
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Мы обсуждали членство в НАТО и дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, как никогда раньше. И мы продолжаем поддерживать ее борьбу за свободу на ее пути в НАТО,
– сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также отметил реформы, уже проведенные в Украине в условиях полномасштабной войны.
"Уже сделаны конкретные изменения, не в последнюю очередь в борьбе с терроризмом. В тесной координации с НАТО Украина модернизирует разведывательные службы", – сказал Столтенберг.
Глава НАТО говорит, что эти изменения помогут Украине не только на пути к членству в НАТО, но и в борьбе с Россией. Генсек рассказал, что сегодня министры обсуждали как привлечь Украину к имплементации необходимых реформ, а также как в этом процессе может быть полезен Совет Украина – НАТО.
Впрочем, Столтенберг не ответил, когда именно Украина ожидает выполнения необходимых реформ. Он подчеркнул, что этот процесс продолжается и пожелал Украине скорейшей победы и выхода во "второй тур".
Актуально о вступлении Украины в НАТО
- Недавно генсек НАТО Йенс Столтенгберг заявил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут исполнены условия".
- Страны-члены НАТО согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре.