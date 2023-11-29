Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала София Назаренко из Брюсселя со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

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Мы обсуждали членство в НАТО и дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, как никогда раньше. И мы продолжаем поддерживать ее борьбу за свободу на ее пути в НАТО,

– сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил реформы, уже проведенные в Украине в условиях полномасштабной войны.

"Уже сделаны конкретные изменения, не в последнюю очередь в борьбе с терроризмом. В тесной координации с НАТО Украина модернизирует разведывательные службы", – сказал Столтенберг.

Глава НАТО говорит, что эти изменения помогут Украине не только на пути к членству в НАТО, но и в борьбе с Россией. Генсек рассказал, что сегодня министры обсуждали как привлечь Украину к имплементации необходимых реформ, а также как в этом процессе может быть полезен Совет Украина – НАТО.

Впрочем, Столтенберг не ответил, когда именно Украина ожидает выполнения необходимых реформ. Он подчеркнул, что этот процесс продолжается и пожелал Украине скорейшей победы и выхода во "второй тур".

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