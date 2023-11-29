Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з Брюсселя з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.

Дивіться також Стаємо армією НАТО де-факто, – Кулеба і Столтенберг наголосили, що Україна усе ближче до НАТО

Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людей. І Україна зараз набагато ближче до НАТО, як ніколи раніше. І ми продовжуємо підтримувати її боротьбу за свободу та її шляху до НАТО,

– сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також відзначив реформи, які уже були проведені в Україні в умовах повномасштабної війни.

"Уже зроблені конкретні зміни, не в останню чергу в боротьбі з тероризмом. У тісній координації з НАТО Україна модернізує розвідувальні служби", – сказав Столтенберг.

Очільник НАТО каже, що ці зміни допоможуть Україні не лише на шляху до членства в НАТО, але також у боротьбі з Росією. Генсек розповів, що сьогодні міністри обговорювали як заохотити Україну до імплементації необхідних реформ, а також як в цьому процесі може бути корисна Рада Україна – НАТО.

Втім, Столтенберг не відповів, коли саме від України очікують виконання необхідних реформ. Він наголосив, що цей процес триває і побажав Україні скорішої перемоги та виходу у "другий тур".

Актуально про вступ України в НАТО