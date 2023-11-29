Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне заседания Совета Украина – НАТО. Как передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе, он также подчеркнул, что Украина никогда не просила об американской армии на своей территории.

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Кулеба о предложениях обмена территорий

Некоторые политики предлагают Украине пойти на уступки России и обменять территории на вступление в НАТО. Впрочем, стратегическая цель Украины – восстановить территориальную целостность в пределах границ 1991 года. Кулеба, отвечая на вопросы журналистов, готова Украина отказаться от собственных территорий ради членства в НАТО, дал категорический ответ.

Такие люди, которые это предлагают, должны прежде всего предложить подобное своим правительствам – отказаться от своей территории, отказаться от своего народа. Если они сделают это, я готов выслушать их аргументы. Но почему-то всегда легко посоветовать кому-то сдаться и пойти на уступки первым,

– подчеркнул Кулеба.

Украина никогда не просила об армии США на своей территории

Министр также выразил надежду, что Конгресс США сможет оказать поддержку и Украине и Израилю. По его мнению, это самый лучший способ избежать командировки собственных солдат на войну. Кулеба в очередной раз поблагодарил союзников за постоянную поддержку нашей страны.

Он отметил, что Украина, в конечном счете, надеется получить дальнейшую помощь от Конгресса. По его словам, помощь другой стране во введении войны является лучшим способом предотвратить командировку собственных солдат на поле битвы.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Украина никогда не просила американскую армию на своей территории. И это принципиальный вопрос. Это то, что нас отличает от других. Но соглашение справедливо – вы даете нам все, что нам нужно, мы ведем борьбу. Мы не просим вас жертвовать своими жизнями,

– подчеркнул украинский министр.

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