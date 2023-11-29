Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні засідання Рада Україна – НАТО. Як передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі, він також наголосив, що Україна ніколи не просила про американську армію на своїй території.

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Кулеба про пропозиції обміну територій

Деякі політики пропонують Україні піти на поступки Росі й обміняти території на вступ до НАТО. Втім, стратегічна мета України – це відновити територіальну цілісність у межах кордонів 1991 року. Кулеба, відповідаючи на запитання журналістів, чи готова Україна відмовитися від власних територій заради членства в НАТО, дав категоричну відповідь.

Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – відмовитися від своєї території, відмовитися від свого народу. Якщо вони це зроблять, я готовий вислухати їхні аргументи. Але чомусь завжди легко порадити комусь здатися і піти на поступки першим,

– наголосив Кулеба.

Україна ніколи не просила про армію США на своїй території

Міністр також висловив сподівання, що Конгрес США зможе надати підтримку й Україні, і Ізраїлю. На його думку, це найкращий спосіб уникнути відряджання власних солдатів на війну. Кулеба вкотре подякував союзникам за постійну підтримку нашої країни.

Він зазначив, що Україна зрештою сподівається отримати подальшу допомогу від Конгресу. За його словами, допомога іншій країні у введенні війни є найкращим способом запобігти відряджання власних солдатів на поле битви.

Я хотів би ще раз підкреслити, що Україна ніколи не просила про американську армію на своїй території. І це принципове питання. Це те, що нас відрізняє від інших. Але угода справедлива – ви даєте нам все, що нам потрібно, ми ведемо боротьбу. Ми не просимо вас жертвувати своїми життями,

– наголосив український міністр.

У Брюсселі стартувала історична зустріч