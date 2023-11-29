Заяву посадовиці наводить німецьке Міністерство закордонних справ. За словами Бербок, увага до України зникає з поля зору людей. Водночас Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру й завдавати шкоди нашій державі.
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Про що ще говорила глава МЗС Німеччини
Анналена Бербок наголосила на важливості захисту України в зимовий період. Вона підкреслила, що "захисний щит України має бути міцним" і для цього уже потрібно працювати. Щобільше, міністерка висловила впевненість у тому, що майбутнє України – в ЄС і НАТО. Відтак треба зробити все можливе, щоб підтримати нашу державу на цьому шляху.
Міністерка вважає, що засідання Рада Україна – НАТО наближатиме країну до членства в Альянсі.
Стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування Збройних Сил є центральними у цьому процесі. З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйонів євро до Трастового фонду Україна – НАТО,
– додала глава МЗС Німеччини.
Що відомо про засідання Ради Україна – НАТО
- Перше засідання відбулося у Брюсселі 29 листопада. На ньому говорили про військову допомогу Україні та оборонні потужності. Перед початком зустрічі генеральний секретар Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважили, що Україна дедалі ближче до членства в НАТО. Генсек НАТО додав, що солідарність з нашою державою помітна не тільки на словах, але й у діях.
- Під час пресконференції генсек НАТО відзначив реформи, які реалізувала Україна в часі повномасштабної війни. Також він наголосив на потребі боротьби з корупцією та підтримки прав людей. Єнс Столтенберг зауважив, що сторони також обговорювали членство України в НАТО.
- Напередодні засідання Рада Україна – НАТО міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пропозиції "обміняти українські території" на вступ до НАТО одразу відкидають. Він додав, що Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на її території, своїм життям щодня жертвують українські воїни, але наша держава потребує ресурсів для того, щоб вести цю боротьбу Таку угоду міністр назвав справедливою.