Заяву посадовиці наводить німецьке Міністерство закордонних справ. За словами Бербок, увага до України зникає з поля зору людей. Водночас Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру й завдавати шкоди нашій державі.

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Про що ще говорила глава МЗС Німеччини

Анналена Бербок наголосила на важливості захисту України в зимовий період. Вона підкреслила, що "захисний щит України має бути міцним" і для цього уже потрібно працювати. Щобільше, міністерка висловила впевненість у тому, що майбутнє України – в ЄС і НАТО. Відтак треба зробити все можливе, щоб підтримати нашу державу на цьому шляху.

Міністерка вважає, що засідання Рада Україна – НАТО наближатиме країну до членства в Альянсі.

Стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування Збройних Сил є центральними у цьому процесі. З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйонів євро до Трастового фонду Україна – НАТО,

– додала глава МЗС Німеччини.

Що відомо про засідання Ради Україна – НАТО