Журналисты заявили, что " настоящий план контрнаступление генерала Залужного осуществят в 2024 году. В то же время Александр Мусиенко – военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований рассказал 24 Каналу, что такая перспектива не слишком вероятна.

Смотрите также "Пошло не по плану": WP проанализировала контрнаступление ВСУ и сказала, в чем возникли проблемы

Есть ли смысл реализовывать старый план в новом году

Теперь же когда известно, что истребители Украина получит в 2024 году, то настоящий план Залужного и будет реализован. Вдобавок, в издании сообщили, что удалось сохранить 95% западной бронетехники, что так же поможет ВСУ при новом наступлении.

Как предположение, это имеет право на жизнь. Но с точки зрения практики, странно пытаться реализовать один план в войне дважды, думая, что он пойдет по-другому. И как тогда связывать, что тот же Залужный писал в The Economist, что самолеты теперь могут не дать такого преимущества, как раньше?

– заметил Александр Мусиенко.

Конечно, нет и сомнений, что Украине действительно очень нужна авиация. Ведь самолеты могут помочь на поле боя и даже переломить ход войны.

"Но я бы расценивал эту статью, на фоне других алярмистских сообщений СМИ о тупике в войне, иначе. Die Welt попытался проанализировать, что на самом деле оружие еще будет поступать в Украину и не нужно опускать руки. Планы могут реализовать. В этом смысле, такая статья является глотком свежего воздуха", – подчеркнул Мусиенко

В то же время военные эксперты сомневаются в том, что план Залужного на 2024 год может быть таким же, как и на 2023 год. К тому же возвращаясь к вопросу авиации, она не определяет направление движения войск на земле. А это очень важный фактор, который должны учесть, при выборе стратегии.

Потенциал у Украины еще есть

Ведущие западные медиа, к слову, все чаще вспоминают о левобережье Херсона. Плацдарм, созданный там украинскими военными, действительно может быть одним из направлений для удара в будущем.

"Это может быть и другое направление. Но потенциал для этого (наступления – 24 Канал) – еще сохраняется. Статью Die Welt я рассматривал бы именно так", – добавил Мусиенко.

Обратите внимание! Недавно в The New York Times опубликовало серию интервью с украинскими военными, находящимися на восточном берегу и вдоль реки Днепр. По словам воинов, им удалось подавить русскую дальнобойную артиллерию.

Украина до сих пор может осуществить военные цели: что известно