Наталія Гуменюк, начальниця пресцентру Сил оборони Півдня, повідомила про критичні втрати ворожих штурмових груп, які досягають до 70% особового складу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу FREEДОМ.

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Ворожі штурми не мають результату

Гуменюк наголосила, що ворог не має передумов для створення додаткових ударних угруповань. За словами спікерки, російське командування вимагає від своїх військ системних атак на українські позиції, попри високі втрати.

Ворожі солдати, уникаючи використання бронетехніки, намагаються прорвати оборону українських захисників, але – без успіху. Власне, бронетехніку окупанти не можуть активно застосувати через те, що не мають її так багато.

Ворог постійно формує штурмові групи, але їхні дії не приносять результату. Наші підрозділи продовжують роботу зі зміцнення позицій і, за можливості, зачищення території для розширення плацдарму,

– заявила Гуменюк.

Відмова від використання бронетехніки та високий рівень інформованості серед окупаційних військ про реальні втрати призводить до того, що навіть морська піхота, десантно-штурмові війська та берегова охорона відмовляються йти на штурми без підтримки бронетехніки, на яку встановлено "командирське ембарго".

Зверніть увагу! Ситуація на лівобережжі Дніпра залишається напруженою, але контрольованою завдяки Силам оборони. Спроби противника прорвати оборону стикаються з гідним опором, а втрати окупантів лише зростають з кожним днем.

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