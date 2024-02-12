Наталья Гуменюк, начальница пресс-центра Сил обороны Юга, сообщила о критических потерях вражеских штурмовых групп, которые достигают до 70% личного состава. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала FREEДОМ.

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Вражеские штурмы не имеют результата

Гуменюк отметила, что враг не имеет предпосылок для создания дополнительных ударных группировок. По словам спикера, российское командование требует от своих войск системных атак на украинские позиции, несмотря на высокие потери.

Вражеские солдаты, избегая использования бронетехники, пытаются прорвать оборону украинских защитников, но – без успеха. Собственно, бронетехнику оккупанты не могут активно применить из-за того, что не имеют ее так много.

Враг постоянно формирует штурмовые группы, но их действия не приносят результата. Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и, по возможности, зачистки территории для расширения плацдарма,

– заявила Гуменюк.

Отказ от использования бронетехники и высокий уровень информированности среди оккупационных войск о реальных потерях приводит к тому, что даже морская пехота, десантно-штурмовые войска и береговая охрана отказываются идти на штурмы без поддержки бронетехники, на которую установлено "командирское эмбарго".

Обратите внимание! Ситуация на левобережье Днепра остается напряженной, но контролируемой благодаря Силам обороны. Попытки противника прорвать оборону сталкиваются с достойным сопротивлением, а потери оккупантов только растут с каждым днем.

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