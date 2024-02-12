Одним из ключевых приоритетов Украины на 2024 год – усиление мобильных огневых групп и предоставление большему количеству регионов систем радиоэлектронной борьбы. Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, удастся ли оккупантам истощить нашу ПВО, если большинство беспилотников сбивают мобильные огневые группы.

Читайте также Главное наше преимущество: с помощью чего Силы обороны эффективно ликвидируют воздушные цели

Как улучшить работу ПВО по дронам

Как отметил авиационный эксперт, главная идея заключается в том, что объект поражения должен быть значительно дороже, чем средство, которым его сбивают.

Простая арифметика. Если речь идет о войне на истощение, то мы должны это понимать и правильно к этому относиться,

– сказал Криволап.

По его мнению, инициатива президента Владимира Зеленского по усилению мобильных огневых групп и передачи регионам РЭБ будет иметь положительные последствия и усовершенствует работу защитников неба, ведь они смогут сбивать вражеские цели даже оперативнее, чем сейчас.

"Ребята работают прекрасно. Я в восторге от работы нашей ПВО, ведь они каждый раз удивляют. Возможно, и сами удивляются своей классной работе", – добавил авиационный эксперт.

Воздушные силы ВСУ имеют широкий ассортимент вооружения

В начале были случаи, когда военные почти ЗРК Patriot сбивали дроны-камикадзе. Сейчас Воздушные силы ВСУ существенно улучшили мобильные группы, к тому же не только старыми видами вооружения, но и западными, которые передали партнеры.

В частности, Криволап отметил австралийские пулеметные установки Slinger, которые оснащены радарами, тепловизорами и тому подобное. Slinger ставится на прицеп пикапа и мощно отрабатывает по вражеским целям, серьезно донимая врага.

Кроме этого, Украина имеет на вооружении немало зенитных установок Gepard. Воздушные силы ВСУ имеют даже такие объекты ПВО как Skynex с фантастической системой обнаружения цели и наведения.

"Это вообще фантастическая штука, но есть еще много других систем. Я уже не говорю о проекте FrankenSAM, в рамках которого переделали около 60 старых украинских "Буков". Теперь к ним подходят американские ракеты, что также достаточно серьезно усиливает украинскую ПВО малого и среднего действия", – подытожил авиационный эксперт.

Уничтожение "Шахедов"